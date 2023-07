Μεσσηνία

Μεσσηνία: Εμπρηστής ομολόγησε φωτιές που έβαλε φέτος και... πέρσι

Στην σύλληψη του άνδρα, ο οποίος ευθύνεται για σειρά από φωτιές προχώρησαν πυροσβέστες και αστυνομικοί. Το μήνυμα του Βασίλη Κικίλια.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), με τη υνδρομή ανακριτικών υπαλλήλων της Π.Υ. Καλαμάτας, ένας 30χρονος άνδρας, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε δασικές εκτάσεις, στις περιοχές Υάμεια και Χρυροκελαριά Μεσσηνίας.

Ο 30χρονος, που κατοικεί στο Χαρακοπιό, είχε προκαλέσει τον τρόμο σε κατοίκους και παραθεριστές, σημαίνοντας συναγερμό και στις δυνάμεις πυρόσβεσης, με τον εμπρησμό σε δασικη έκταση μεταξύ Βασιλιτσίου και Χρυσοκελλαριάς, καθώς και με τον εμπρησμό σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Υάμεια, της Κορώνης, στην Μεσσηνία.

"Ημεδαπός 30 ετών κάτοικος Χαρακοπίου Μεσσηνίας ομολόγησε 3 πυρκαγιές, δύο τις τελευταίες ημέρες και μια την προηγούμενη χρονιά στην ευρύτερη περιοχή Χρυσοκελλαριάς και Υάμειας Μεσσηνίας. Κρατείται και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα", αναφέρει σε μήνυμα του στο Twitter ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

