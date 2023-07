Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στον Ασκό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση επίγειων και ενάεριων δυνάμεων για την κατάσβεση της.

-

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική και δασική έκταση, βόρεια του Ασκού στον Λαγκαδα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν απειλείται ο οικιστικός ιστός στην περιοχή.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 33 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ έχει γίνει κινητοποίηση για τη συνδρομή ελικοπτέρου.