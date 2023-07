Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: λήστευαν σπίτια την ώρα που κοιμόντουσαν οι ένοικοι

Ποιος ήταν ο τρόπος δράσης των ληστών. Τι εντοπίστηκε στην κατοχή τους.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκονται δύο άνδρες που έκλεβαν σπίτια στην Θεσσαλονίκη .

Η επιστάμενη και πολύμηνη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, οδήγησε στην εξάρθρωση συμμορίας που ενέχεται σε περιπτώσεις ληστειών και κλοπών από οικίες σε διάφορες περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες 49χρονος αλλοδαπός και 44χρονος ημεδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση – συμμορία, ληστεία κατά συναυτουργία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής τελεσθείσες και σε απόπειρα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, πλαστογραφία, παράβαση Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω συνέστησαν, τουλάχιστον από τα τέλη περίπου του Ιουλίου του 2022, εγκληματική ομάδα προκειμένου να προβαίνουν κατ’ επάγγελμα στην τέλεση διακεκριμένων κλοπών.

Στο πλαίσιο της παράνομης δράσης τους, κατά το χρονικό διάστημα από 22-07-2022 έως 23-09-2022, ενεργώντας με ίδια ή διαφορετική σύνθεση και με συνεργό, κατά περίπτωση, προέβησαν σε συνολικά δεκατέσσερις περιπτώσεις παράνομων πράξεων και συγκεκριμένα δύο (2) ληστειών και δώδεκα (12) κλοπών (τελεσθείσες και απόπειρες) από οικίες στις περιοχές της Πυλαίας, Πανοράματος, Καρδίας, Πλαγιαρίου, Τριλόφου και Επανομής.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, εισέρχονταν κατά τη νυχτερινή κατάκλιση των ενοίκων, ενώ δύο (2) εκ των ιδιοκτητών ανέφεραν ότι έφεραν συμπτώματα από ρίψη υπνωτικής ουσίας.

Η συνολική λεία αποτελούμενη από χρυσαφικά – χρηματικά ποσά εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 53.000 ευρώ περίπου, ενώ επιπρόσθετα αφαίρεσαν τρία (3) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα οποία ανευρέθηκαν και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες (23-09-2022) στις περιοχές της Πυλαίας και της Πολίχνης, οι παραπάνω. Σημειώνεται ότι κατά την ακινητοποίησή του ο 49χρονος προέβαλε σθεναρή αντίσταση, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

(1) πιστόλι με γεμιστήρα που έφερε (5) φυσίγγια,

(1) εμφανώς πλαστό δελτίο ταυτότητας Ιταλικών Αρχών,

(1) εμφανώς πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης Ιταλικών Αρχών και

Το χρηματικό ποσό των (725) ευρώ ως προερχόμενο από αξιόποινες πράξεις.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν τα μέλη της συμμορίας για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των παράνομων πράξεων, τα οποία μετά την τέλεση απέκρυπταν προκειμένου να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις Αστυνομικές Αρχές.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τη διακρίβωση τυχόν συμμετοχή τους σε έτερες αξιόποινες πράξεις.

