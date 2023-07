Ηράκλειο

Ηράκλειο: Παιδί έπεσε στο Κούλε και τραυματίστηκε

Πώς συνέβη το ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του παιδιού.

Ένα τραγικό ατύχημα συγκλόνισε το Ηράκλειο όταν ένα αγόρι μόλις 11 χρόνων, τουρίστας από την Ισπανία, έπεσε από ύψος στο λιμάνι της πόλης.

Το συγκλονιστικό περιστατικό έλαβε χώρα καθώς το αγόρι επιχείρησε να βγάλει μια φωτογραφία του φρούριου Κούλε, όπου βρισκόταν με την μητέρα του.

Άμεση ήταν η αντίδραση των διασωστικών υπηρεσιών, καθώς ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο του δυστυχήματος. Οι διασώστες παρέλαβαν άμεσα τον νεαρό τουρίστα και τον μετέφεραν με τη συνοδεία της μητέρας του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η υγεία του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

