Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, μετά από τηλεφώνημα που δέχτηκε για πυρκαγιά...

-

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το βράδυ της Πέμτπης για φωτιά στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τηλεφώνημα για φωτιά δέχθηκε η πυροσβεστική στο χωριό Καλημεριάνοι του Δήμου Κύμης Αλιβερίου.

Στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής Κύμης Αλιβερίου και Χαλκίδας και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου, Κώστας Δημάς.

Όπως αναφέρει το evima.gr επικαλούμενο πηγές της Πυροσβεστικής, πολίτης από τους Καλημεριάνους τηλεφώνησε στην Πυροσβεστική για φωτιά, όμως αυτό που έβλεπε ήταν σκόνη από κάποιες γεωργικές εργασίες.

Πηγή: evima.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αθήνα: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο - Αναζητούνται οι γονείς του

Καύσωνας: “Καμίνι” έως την Κυριακή - Νέα θερμική έξαρση από Τρίτη

Μουντιάλ Γυναικών: νικηφόρα πρεμιέρα για την Αυστραλία (εικόνες)

Όπως αναφέρει το evima.gr επικαλούμενο πηγές της Πυροσβεστικής, πολίτης από τους Καλημεριάνους τηλεφώνησε στην Πυροσβεστική για φωτιά, όμως αυτό που έβλεπε ήταν σκόνη από κάποιες γεωργικές εργασίες.