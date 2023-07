Θεσσαλονίκη

Τροχαίο: ΙΧ “καρφώθηκε” σε σταθμευμένα οχήματα (εικόνες)

Η ξέφρενη πορεία του αυτοκινήτου κατέληξε πάνω σε οχήματα που ήταν παρκαρισμένα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, οδηγός ΙΧ, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα επί της οδού Μοναστηρίου 144, λίγο μετά τον σταθμό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Ο οδηγός του ΙΧ, περίπου 55 ετών, από την πρόσκρουση τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο κλήθηκε και δικυκλιστής του ΕΚΑΒ ώστε να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες.

Ευτυχώς δεν χρειάστηκε η διακομιδή του στο νοσοκομείο μιας και η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Δείτε και φωτογραφίες από το GRTimes:

