Λάρισα: Καύσωνας... με μπόρες (εικόνες)

Η χθεσινή καταιγίδα “σάρωσε” χωριό κοντά στη Λάρισα

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η χθεσινή ξαφνική καταιγίδα που ξέσπασε το απόγευμα στην περιοχή της Λάρισα, στο χωριό Ροδιά Τυρνάβου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ξηλώθηκαν κεραμοσκεπές, στην πλατεία έπεσε κολώνα ηλεκτροδότησης, αλλά δέντρα. Μάλιστα ένα αυτοκίνητο όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες καταπλακωθηκε από δέντρο χωρίς να σημειωθουν τραυματισμοί.

πηγή: tirnavospress.gr

