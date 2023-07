Θεσσαλονίκη

Δολοφονία 64χρονου στην Θεσσαλονίκη: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τη δολοφονία 64χρονου στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Ο 29χρονος ισχυρίστηκε πως τον σκότωσε γιατί ήθελε να τον βιάσει.

Ασφυξία και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση ως αιτία θανάτου για τον 64χρονο που δολοφονήθηκε από τον 29χρονο, χθες τα ξημερώματα στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, το θύμα υπέστη βαρύτατα τραύματα στο κεφάλι συνέπεια των πολλαπλών χτυπημάτων που δέχθηκε, ενώ εν συνεχεία στραγγαλίστηκε με κορδόνι.

Από την νεκροψία - νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν ίχνη που να παραπέμπουν σε σεξουαλικές πράξεις.

Προθεσμία πήρε ο 29χρονος

Την πόρτα της 7ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης πέρασε σήμερα ο 29χρονος που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία του 64χρονου, στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης. Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία μαχαιριού, ενώ τον παρέπεμψε στην ανακρίτρια από την οποία πήρε προθεσμία για την προσεχή Τρίτη. Μέχρι να απολογηθεί και να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση παραμένει υπό κράτηση.

Ενώπιον της εισαγγελέως ομολόγησε το έγκλημα, χωρίς όμως να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Προανακριτικά, ο ίδιος κατέθεσε ότι προέβη στην πράξη του, επειδή το θύμα του επιτέθηκε σεξουαλικά. Ο 64χρονος έφερε πολλαπλές μαχαιριές και χτυπήματα στο πρόσωπο και στο κεφάλι, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα. Ένα μαχαίρι βρέθηκε καρφωμένο στη βουβωνική χώρα του θύματος, κι άλλα δύο στο στρώμα του κρεβατιού του. Με το αίμα του νεκρού, ο δράστης φαίνεται πως έγραψε στον τοίχο του δωματίου τη φράση «Παιδεραστής 1».

Αμέσως μετά την αποτρόπαια πράξη του, πήρε το μηχανάκι του θύματος και παραδόθηκε στην Αστυνομία, όπου αποκάλυψε το έγκλημα. «Με πλησίασε και μου ζήτησε να του κάνω κάποιες εργασίες στο σπίτι του» φέρεται να ισχυρίστηκε ο ίδιος στους αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής, περιγράφοντας την γνωριμία του με τον 64χρονο και τον λόγο που τον ακολούθησε χθες τα ξημερώματα, στο διαμέρισμά του επί της οδού Καζαντζάκη.

