Φωτιά στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο 359ο χλμ Εγνατίας Οδού. Έκλεισε η Εγνατία Οδός.

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο 359ο χλμ Εγνατίας Οδού στο δήμο Βόλβης στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες εκ των οποίων οι 10 από τη Βουλγαρία, 3 πεζοπόρα τμήματα, 12 οχήματα και 2 ελικόπτερα

Στο σημείο η Εγνατία Οδός παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα. Πληρώματα της Τροχαίας εκτρέπουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Στο ρεύμα προς Καβάλα, οι εκτροπές γίνονται στον κόμβο Λαγκαδά ενώ στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς Βαγιοχώρι.

πηγή εικόνας: rthess.gr

