Σύρος: Έκλεισε το αεροδρόμιο λόγω ασθένειας του μοναδικού υπαλλήλου!

Οι επιβάτες της πτήσης, που ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 7:20 το πρωί, ενημερώθηκαν μόλις έφτασαν στο αεροδρόμιο ότι η πτήση τους ακυρώθηκε

Πανδαιμόνιο επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο αεροδρόμιο “Δημ. Βικέλας” της Σύρου, όταν οι επιβάτες με προορισμό την Αθήνα ενημερώθηκαν την τελευταία στιγμή πως ακυρώθηκε η πτήση τους.

Ο λόγος της ακύρωσης ήταν το γεγονός πως αρρώστησε ο μοναδικός υπάλληλος του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και Πληροφοριών Πτήσεων (ΑFISO) που υπάρχει στο αεροδρόμιο της Σύρου.

Οι επιβάτες της πτήσης, που ήταν προγραμματισμένη να αναχωρήσει στις 7:20 το πρωί, ενημερώθηκαν μόλις έφτασαν στο αεροδρόμιο και πήγαν να κάνουν check in. Όπως ήταν φυσικό, επικράτησε ένταση μεταξύ των επιβατών και των υπευθύνων του αεροδρομίου, καθώς, όπως καταγγέλλουν στην “Κοινή Γνώμη”, δεν υπήρξε ουδεμία ενημέρωση, έτσι ώστε να μπορέσουν να φύγουν από το νησί με κάποιο άλλο μέσο.

Μεταξύ των επιβατών ήταν αρκετοί που είχαν ανταπόκριση με άλλες πτήσεις με προορισμό το εξωτερικό, τις οποίες και έχασαν δίχως δική τους υπαιτιότητα, αλλά και ταξιδιώτες με προβλήματα υγείας που επέλεξαν το αεροπλάνο για να μετακινηθούν, ως ασφαλέστερο μέσο.

