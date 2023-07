Θεσσαλονίκη

Φωτιά στη Θεσσαλονίκη: Λιποθύμησαν δύο πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης

Ένας άντρας και μία γυναίκα της Πυροσβεστικής, ένιωσαν έντονη δυσφορία κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και λιποθύμησαν

Στο νοσοκομείο χρειάστηκε να μεταφερθούν νωρίτερα σήμερα, δύο Πυροσβέστες που βρέθηκαν στη μάχη με τη φωτιά στον Προφήτη στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ένας άντρας και μία γυναίκα της Πυροσβεστικής, ένιωσαν έντονη δυσφορία κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης και λιποθύμησαν.

Και οι δύο συνήλθαν ωστόσο κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά τους στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Για την γρήγορη μεταφορά τους υπήρξε και συνοδεία από περιπολικά της Αστυνομίας.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά, για την οποία επιχείρησαν 50 πυροσβέστες με 12 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα και 2 ελικόπτερα, τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις 19:00, με την Εγνατία που είχε κλείσει νωρίτερα να δίνεται ξανά σε κυκλοφορία.

Πηγή: typothes.gr, rthess.gr

