Θεσσαλονίκη: Φωτιά στον Λοφίσκο

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσεβεστικής έσπευσαν στην περιοχή για να αναχαιτίσουν τις φλόγες.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 14:00 σε χαμηλή βλάστηση, συγκεκριμένα σε καλαμιές, έξω από το χωριό Λοφίσκος του Δήμου Λαγκαδά.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης ειδοποιήθηκε στις 14:15 και ήδη μεταβαίνουν στο σημείο 5 οχήματα με 14 πυροσβέστες.

Εν τω μεταξύ, για πρώτη φορά αυτό το καλοκαιρι ο χάρτης επικινδυνότητας για πρόκληση πυρκαγιάς έχει το κόκκινο χρώμα, που σημαίνει ακραίο κίνδυνο και μέγιστο βαθμό ετοιμότητας - ουσιαστικά "κατάσταση συναγερμού' όλων των εμπλεκόμενων φορέων και δυνάμεων για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

Μάλιστα, στο "κόκκινο" ειναι σχεδόν η μισή Ελλάδα, όπως αναλυτικά αναφέρεται απο την Πολιτική Προστασία:

