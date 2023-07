Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Άνδρας ασέλγησε σε ανήλικη στην παραλία

Στην σύλληψη του άνδρα, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλλικης προχώρησαν οι αστυνομικοί.

Για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας μίας 12χρονης συνελήφθη 45χρονος στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο 45χρονος ημεδαπός συνελήφθη από αστυνομικούς του ΑΤ Θερμαϊκού χθες το απόγευμα στην παραλία της Επανομής επειδή προσέγγισε την 12χρονη και την θώπευσε, προσβάλλοντας τη γενετήσια αξιοπρέπειά της.

