Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο: Εκκένωση χωριών - Ανεξέλεγκτο το μέτωπο

Άνιση λόγω και των ανέμων αποδεικνύεται η τιτάνια μάχη των δυνάμεων πυρόσβεσης κόντρα στην πύρινη λαίλαπα που "tτρώει" για πέμπτη ημέρα στο νησί.

Το μέτωπο φωτιάς στα Λάερμα Ρόδου αναζωπυρώθηκε, έχει περάσει τον κεντρικό δρόμο και μετακινείται προς τον οικισμό Λάρδος.

Η κατάσταση κρίνεται από την πυροσβεστική ως άκρως ανησυχητική, καθώς αυτήν την ώρα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Την εκκένωση των χωριών Λάρδο και Πυλώνα διέταξε πριν από λίγα λεπτά η γ.γ. Πολιτικής Προστασίας με μήνυμα που έφθασε στα κινητά των κατοίκων της περιοχής μέσω του συστήματος 112.

Η πυρκαγιά στη Ρόδο συνεχίζει να αναπτύσσεται στην περιοχή των Λαέρμων και παραμένει ανεξέλεγκτη.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στον #Λάρδο & #Πυλώνα, εκκενώστε τώρα προς #Αρχάγγελο



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 22, 2023

Λίγο αργότερα, την εκκένωση της κοινότητας Ασκληπιειού και της περιοχής Κιοταρίου ανακοίνωσε, με εξαιρετικά επείγουσα ειδοποίησή του, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολτικής Προστασίας.

Σχετικό μήνυμα έφτασε στα κινητά των κατοίκων από το 112 και τους κατευθύνει προς την περιοχή Γεννάδι.

Σημειώνεται, ότι στην περιοχή Κιοτάρι υπάρχουν και ξενοδοχειακές μονάδες.

Επίσης, λόγω της φωτιάς σε αρκετές περιοχές του νησιού έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

Διακοπές ρεύματος εκ περιτροπής - Εκτός λειτουργίας ο ΘΗΣ

τέθηκε εκτός ο ΘΗΣ (Θερμοηλεκτρικός Σταθμός) Ν. Ρόδου και κρίθηκε αναγκαίο να προγραμματισθούν για σήμερα, Σάββατο 22 Ιουλίου 2023, έως το βράδυ, Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποίησε ότι, εξαιτίας της πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νησί κοντά στο Δίκτυο Υψηλής Τάσης,Ν. Ρόδου και κρίθηκε αναγκαίο να προγραμματισθούν για σήμερα, Σάββατο 22 Ιουλίου 2023, έως το βράδυ, εκ περιτροπής διακοπές ηλεκτροδότησης περιορισμένης έκτασης και χρονικής διάρκειας έως 1 ώρα, με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος.





