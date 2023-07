Λάρισα

Λάρισα: Πνίγηκε ηλικιωμένη στα Μεσάγγαλα

Το σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα και αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Χωρίς τις αισθήσεις της βρέθηκε ηλικιωμένη γυναίκα – η ηλικία της προσδιορίζεται στα 80 έτη – νωρίς το πρωί του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή των Μεσαγγάλων.

Όπως έγινε γνωστό το σώμα της γυναίκας εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα – στο ύψος του ξενοδοχείου «Del Sol» – και αμέσως στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως για τη γυναίκα ήταν ήδη αργά.

Οι πρώτες ενδείξεις καταδεικνύουν πνιγμό, ενώ την προανάκριση διεξάγει ο οικείος Λιμενικός Σταθμός.

Από την περαιτέρω έρευνα θα προκύψουν και τα ακριβή αίτια θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας.

Πηγή: larissanet.gr

