Φωτιά στην Ρόδο: Σε ξενοδοχεία οι φλόγες, εκκενώσεις δια θαλάσσης (εικόνες)

Ανεξέλεγκτη για πέμπτη ημέρα η πυρκαγιά στη Ρόδο. Επιχείρηση ΛΣ για απεγλωβισμό ατόμων από παραλίες.

Ανεξέλεγκτη για πέμπτη μέρα παραμένει η πυρκαγιά στο νησί της Ρόδου παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών.

Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Το βασικό μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Λαέρμων και Λάρδου.

Όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός. η πυρκαγιά στη Ρόδο αποτελεί τη δυσκολότερη που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχειρούν 173 πυροσβέστες, 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 35 οχήματα, 5 ελικόπτερα, 3 αεροσκάφη και 31 Σλοβάκοι με 5 οχήματα

Σε ετοιμότητα βρίσκεται και το Λιμενικό Σώμα ώστε να συνδράμει στην περιοχή και αυτήν την στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων από παραλία των περιοχών Κιοτάρι και Λάρδος.

Τρεις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή Κιοτάρι της νότιας Ρόδου έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά, που εξακολουθεί να καίει στο νησί.

Τα ξενοδοχεία εκκενώθηκαν από τους τουρίστες που διέμεναν σε αυτά και γίνεται προσπάθεια για να μην επεκταθεί η φωτιά.

Στους απεγκλωβισμούς παίρνει μέρος και το λιμενικό.

Για προληπτικούς λόγους νωρίς το μεσημερι αποφασίστηκε η εκκένωση των χωριών Λάρδου και Πυλώνας και πριν από λίγο η εκκένωση της κοινότητας Ασκληπιειού και της περιοχής Κιοτάρι από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σχετικό μήνυμα έφτασε στα κινητά των κατοίκων από το 112 και τους κατευθύνει προς την περιοχή Γεννάδι.

Οι κάτοικοι των χωριών που εκκενώθηκαν συγκεντρώνονται σε δύο σημεία στο σχολικό συγκρότημα Αρχαγγέλου (2ο Δημοτικό Σχολείο Αρχαγγέλου, Γυμνάσιο και Λύκειο) και στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλλιθέας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλο μέρος του νησιού είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στο πλαίσιο προγραμματισμένων διακοπών ρεύματος αφού για λόγους προστασίας έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το εργοστάσιο της ΔΕΗ στη Νότια Ρόδο.

Απεγκλωβίστηκαν οι πυροσβέστες στη Μονή Υψενής

Στη Μονή Υψενής εγκλωβίστηκαν νωρίτερα πυροσβέστες, μεταξύ τους και ο διοικητής της Πυροσβεστικής, καθώς οι καλόγριες της Μονής δεν ήθελαν να την εγκαταλείψουν. Ωστόσο, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πυροσβέστες και οι καλόγριες κατάφεραν να απεγκλωβιστούν και είναι καλά στην υγεία τους.

Να σημειωθεί ότι στη Μονή Υψενής αναπτύχθηκαν νωρίτερα πολλά οχήματα βαρέως τύπου σε μία προσπάθεια να προστατεύσουν τη Μονή ενώ δύναμη της Πυροσβεστικής είχε παραταχθεί περιμετρικά της Λάρδου για τον ίδιο λόγο.

