Φωτιά στην Ρόδο: Στις φλόγες ξενοδοχεία, εκκενώσεις δια θαλάσσης (εικόνες)

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ρόδο. Εκκενώθηκαν οικισμοί και ξενοδοχεία. Δραματικές εικόνες απο την απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων και τουριστών. Στάχτη χιλιάδες στρέματα δάσους.

Ανεξέλεγκτη για πέμπτη μέρα παραμένει η πυρκαγιά στο νησί της Ρόδου παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων και των εθελοντών.

Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή λόγω και των ανέμων που πνέουν στην περιοχή οι οποίοι δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Το βασικό μέτωπο βρίσκεται στην περιοχή Λαέρμων και Λάρδου.

Jet2 where are you? No help, contact or guidance. Had to walk 4 mile in the heat across dirt tracks in smoke and ash with a 5 year old. No possessions #jet2 #rhodes #lindosimperial pic.twitter.com/iWBHtFUoYi