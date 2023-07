Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό των τουριστών (βίντεο)

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο. Συνεχείς απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης.

Κόλαση φωτιάς για πέμπτη ημέρα στο νησί της Ρόδου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μεταβεί στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.), της Πολιτικής Προστασίας μετά τη δραματική εξέλιξη που έχει πάρει η πυρκαγιά στη Ρόδο.

Αυτή την ώρα συνεδριάζει το συντονιστικό.

Ροδος μεταφέρουν χιλιάδες τουρίστες.



Βιβλική καταστροφή pic.twitter.com/VqL93aCgsO — Φερμίνα (@ferminadas85) July 22, 2023

Τρεις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή Κιοτάρι της νότιας Ρόδου έχουν παραδοθεί στις φλόγες από την πυρκαγιά που καίει ανεξέλεγκτη στη Ρόδο για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.

Παράλληλα, το λιμενικό της Ρόδου προχωρά σε εκκενώσεις διά θαλάσσης από τις παραλίες στην Λάρδο και το Κιοτάρι ενώ αναμένεται να φτάσει και πλοίο του πολεμικού ναυτικού.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος του λιμενικού Σώματος, Νίκος Αλεξίου, πάνω από 1.500 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί και μεταφέρονται στις Καλυθιές Ρόδου, στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Κολοσσού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 3 πλωτά του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή Λίνδου – Λάρδου, 1 πλωτό του Λιμενικού, 1 ασθενοφόρο της ακτοφυλακής και ιδιωτικά αεροσκάφη στο λιμάνι της Ρόδου για να συνδράμουν,εφόσον απαιτηθεί, λόγω της πυρκαγιάς.

Διαρκείς εκκενώσεις χωριών και ξενοδοχείων

Για προληπτικούς λόγους νωρίς το μεσημέρι αποφασίστηκε η εκκένωση των χωριών Λάρδου και Πυλώνας και λίγο μετά η εκκένωση της κοινότητας Ασκληπιειού και της περιοχής Κιοτάρι από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σχετικό μήνυμα έφτασε στα κινητά των κατοίκων από το 112 και τους κατευθύνει προς την περιοχή Γεννάδι.

Τρεις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή Κιοτάρι της νότιας Ρόδου έχουν υποστεί ζημιές από τη φωτιά, που εξακολουθεί να καίει στη Ρόδο. Τα ξενοδοχεία εκκενώθηκαν νωρίτερα από τους τουρίστες που διέμεναν σε αυτά και γίνεται προσπάθεια για να μην επεκταθεί η φωτιά.

Σε βίντεο που διακινείται τις τελευταίες ώρες στα social media, καταγράφεται η μαζική απομάκρυνση των τουριστών.





Απεγκλωβισμοί διά θαλάσσης

Η εκκένωση όλων των ξενοδοχειακών μονάδων έγινε χωρίς προβλήματα προς ασφαλή παρακείμενα σημεία είτε πεζή είτε με τη συμβολή οχημάτων της Αστυνομίας και του Στρατού, με σκάφη του Λιμενικού και ιδιωτικά ημερόπλοια και δυνάμεων της Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας.

Αρκετοί εξ αυτών κατευθύνθηκαν προς την παραλία Λάρδου, για τους οποίους είναι σε εξέλιξη επιχείρηση μετακίνησης με πλωτά του Λιμενικού Σώματος και ιδιωτικά προς την παραλία Καλάθου, όπου υπάρχει μονάδα του Στρατού.

Από το ΕΚΑΒ αναφέρονται 8 διακομιδές ατόμων με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα.

πηγή: και από dimokratiki.gr, rodiaki.gr

