Καύσωνας - Θεσσαλονίκη: Εθελοντές μοίρασαν νερό και φρούτα σε άστεγους

« Όλοι νομίζουν ότι ο χειμώνας είναι πιο σκληρός Όχι, το καλοκαίρι είναι. Από τη ζέστη δεν μπορούν να προστατευτούν», λένε οι εθελοντές.

«12:30 -14:00 ημέρα Σάββατο. Ο Ντέιβιντ, ο Ραμάν, ο Τηλέμαχος, ο Αλέξανδρος, ο Βασίλης, ο Σήφης έχουν κρύο νερό..» γράφει στην ανάρτησή της, η αυτόνομη ομάδα μαγείρων Chefs for Zero Hunger από τη Θεσσαλονίκη, μέλη της οποίας σήμερα, λίγο πριν το θερμόμετρο φτάσει στο ζενίθ, μοίρασαν παγωμένο νερό σε άστεγους και ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, σε κεντρικά σημεία της πόλης όπως τον Λευκό Πύργο και την πλατεία Αριστοτέλους.

«Μέλη της ομάδας μας αγόρασαν πάγο τον έβαλαν σε σακούλες, βάλαμε νερά μέσα και περάσαμε και τα μοιράσαμε σε σημεία που ξέρουμε ότι περνούν άστεγοι όπως επίσης δώσαμε και προσωπικά στα χέρια τους, τους ξέρουμε με τα μικρά τους ονόματα και μας ξέρουν», αναφέρει στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο Γιάννης Κατσαντώνης, μέλος των Chefs for Zero Hunger. «Οι δημόσιες βρύσες, είναι κλειστές οι περισσότερες. Δεν έχουν πρόσβαση σε νερό και φαγητό», υποστηρίζει ο Γιάννης ο οποίος σημειώνει: « Όλοι νομίζουν ότι ο χειμώνας είναι πιο σκληρός Όχι, το καλοκαίρι είναι. Από τη ζέστη δεν μπορούν να προστατευτούν».

Οι Chefs for Zero Hunger ξεκίνησαν πριν 3-4 χρόνια, είναι καμιά δεκαριά μάγειρες, και πάρα πολλοί εθελοντές για τη διανομή νερού ή φαγητού για ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε πρωταρχικές ανάγκες, με σκοπό , όπως λένε, να εξαλειφθεί όσο γίνεται η πείνα. Ήδη έχει ξεκινήσει η απογευματινή διανομή νερού και φρούτων από μία δασκάλα, σημειώνει ο Γιάννης Κατσαντώνης. «Δεν είμαστε φιλάνθρωποι, είμαστε αλληλέγγυοι, είμαστε ίσοι, κοιτάμε τους συνανθρώπους μας ίσια στα μάτια. Θα συνεχίσουμε και αύριο και για όσο χρειαστεί».

