Χαλκιδική

Χαλκιδική: Συνελήφθη ο πατέρας του 3χρονου αγοριού που παραλίγο να πνιγεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο πατέρας του παιδιού.

-



Ένα 3χρονο αγόρι κινδύνευσε να πνιγεί την Παρασκευή σε παραλία της Χαλκιδικής. Στελέχη του Λιμεναρχείου Νέων Μουδανίων συνέλαβαν τον πατέρα του αγοριού ο οποίος κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Το αγοράκι σώθηκε χάρη στη σωτήρια επέμβαση λουόμενου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος για το περιστατικό: “Ενημερώθηκε, μεσημβρινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Νέων Μουδανιών ότι ανήλικο αγόρι, 3 ετών, βρέθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, εντός της θάλασσας στην παραλία “ΞΕΝΙΑ” Παλιουρίου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.

Στο ανωτέρω ανήλικο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενο και ιδιώτη γιατρό και αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πολύγυρου Χαλκιδικής, ενώ στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 42χρονος αλλοδαπός πατέρας του ανηλίκου, για παράβαση του άρθρου 306 του Π.Κ. (έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο)”.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό των τουριστών (βίντεο)

Φωτιές - Κυριακή: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 Περιφέρειες (χάρτης)

Βύρωνας: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή με δαγκωματίες από σκυλιά