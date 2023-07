Δωδεκανήσα

Ρόδος: Νέο μήνυμα από το 112 - Εκκενώνονται Κιοτάρι και Γεννάδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήχησε ξανά το 112 στη Ρόδο καθώς μαίνεται η μεγάλη φωτιά στο νησί

-

Εκτός ελέγχου για 5η ημέρα είναι η φωτιά στην Ρόδο. Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι επιχειρήσεις διάσωσης δια θαλάασης.

Νέα μηνύματα από το 112 εστάλησαν στους οικισμούς Γεννάδι και Κιοτάρι, λίγο μετά τις 22:00 καθώς η φωτιά στη Ρόδο επεκτείνεται επικίνδυνα.

Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών αλλά και τουρίστες που μένουν σε ξενοδοχεία καλούνται να εκκενώσουν άμεσα τις περιοχές αυτές όπως τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης στον ΣΚΑΪ

Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές πως η φωτιά έχει μπει στο χωριό Λάερμα και έχει ήδη κάει η εκκλησία του νεκροταφείου στην περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό των τουριστών (βίντεο)

Φωτιές - Κυριακή: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 Περιφέρειες (χάρτης)

Βύρωνας: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή με δαγκωματίες από σκυλιά