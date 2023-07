Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο: Νύχτα αγωνίας με ανεξέλεγκτα μέτωπα, εκκενώσεις και εκτοπισμένους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο έλεος της φωτιάς η Ρόδος. Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό των τουριστών

-

Η κατάσταση στη Ρόδο παραμένει δραματική με την φωτιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη για ακόμη μία νύχτα. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα εστάλη νέο μήνυμα 112 για εκκένωση των περιοχών Πεύκοι, Λίνδο και Κάλαθο προς Αρχάγγελος.

Την εκκένωση των χωριών της Λίνδου και της Καλάθου καθώς και του οικισμού των Πεύκων ανακοίνωσε με επείγουσα ειδοποίηση του το υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Τα δύο χωριά και ο οικισμός είναι από τις πλέον τουριστικές περιοχές της Ρόδου.

Ήδη στους κατοίκους της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από το 112.

Ήδη στους κατοίκους της περιοχής στάλθηκε μήνυμα από το 112.

Πρόκειται για τουριστικές περιοχές και γι΄αυτό είναι σε εξέλιξη μια τεράστια επιχείρηση για την μεταφορά περίπου 1.000 έως 1.200 ατόμων ανέφερε ο κ. Βαρθακογιάννης σε δηλώσεις του.

Ο κ. Βαρθακογιάννης είπε ότι η κατάσταση στη Ρόδο είναι εξαιρετικά δύσκολη ότι η φωτιά θα συνεχίσει να μας απασχολεί τις επόμενες ημέρες.

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 εστάλη για τους οικισμούς Γεννάδι και Κιοτάρι ώστε να εκκενώσουν την περιοχή και να κατευθυνθούν προς το Πλημμύρι.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κιοτάρι & #Γεννάδι, εκκενώστε τώρα προς #Πλυμμήρι



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 22, 2023

Ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ για την εκκένωση ξένων πολιτών

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών στην Ελλάδα λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3681730.

??Ανακοίνωση @GreeceMFA για ενεργοποίηση Μονάδας Διαχείρισης Κρίσεων



Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών, ενεργοποιείται η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου για να διευκολυνθεί η εκκένωση ξένων πολιτών στην ????λόγω των εν εξελίξει δασικών πυρκαγιών



??+30 210 3681730 https://t.co/zHFyW9v7lb — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 22, 2023

Οι τελευταίες εξελίξεις για την πυρκαγιά στη Ρόδο:

Στην παραλιακή ζώνη αυτή την ώρα, από την παραλία Λάρδος ως την παραλία Κιοτάρι όπου έγινε νωρίς το απόγευμα η προληπτική εκκένωση η φωτιά έχει περιοριστεί σημαντικά και έχει ανοίξει η παραλιακή οδός από Κιοτάρι προς Λίνδο.

Στο κεντρικό τμήμα υπάρχει μια αναζωπύρωση βορειοανατολικά από τα Λάερμα και μια δεύτερη ανατολικά από το φράγμα του Γαδουρά.

Οι δυνάμεις έχουν εστιάσει την προσπάθεια τους στην προστασία της παραλιακής ζώνης και όλων των ξενοδοχειακών μονάδων και στις δυο περιοχές όπου υπάρχουν οι αναζωπυρώσεις.

Επισημαίνεται ότι από το μεσημέρι που η κύρια προσπάθεια ήταν ανατολικά από τα Λάερμα για να γίνουν ζώνες με χωματουργικά και πυροσβεστικά οχήματα, ενώ επιχειρούσαν και τα εναέρια μέσα, λόγω των βόρειων- βορειοδυτικών ανέμων που έπνεαν με ένταση 7 μποφόρ και με τους στροβιλισμούς του αέρα που δημιουργήθηκαν η φωτιά κινήθηκε εντός μιας χαράδρας και κατέβηκε νότια προς Λάρδο καλύπτοντας αυτή την απόσταση μέσα σε 2 ώρες.

Στο νησί βρίσκεται ήδη κυβερνητικό κλιμάκιο με τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο, την υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη και τον υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Παππά.

Την πυρκαγιά δουλεύουν μετά τη δύση του ηλίου που σταμάτησαν τα εναέρια μέσα οι επίγειες δυνάμεις, ενώ με C-130 μεταβαίνουν στο νησί άλλες 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ.

Σημερα επιχειρούσαν στα μέτωπα της πυρκαγιάς 3 Air Tractors, 1 ελικόπτερο Mi8, 2 Erickson, 4 CL-415, 2 Chinook, 1 AB214 και ένα Super Puma συντονιστικό.

Σχετικά με τη φιλοξενία και διατροφή πολιτών που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στη Ρόδο:

Σε συννενόηση με Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ρόδου έχουν διατεθεί για φιλοξενία και διατροφή πολιτών που απομακρύνθηκαν νωρίτερα προληπτικά από τα ξενοδοχεία τους, οι παρακάτω συνεδριακού χώροι ξενοδοχείων. Συνολικά μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί 3.190 άτομα:

Επωνυμία Ξενοδοχείου ---- Χωρητικότητα

SHERATION RODOS RESORT----- 250

VERGINA----400

AMATHUS----70

RODOS PALACE----1500

MEDITERRANEAN----150

PARADISE RESORT- ELA RESORT----300

OLYMPIC PALACE-----300

KRESTEN PALACE---150

EDEN ROC ---70

Από το υπουργείο Ναυτιλίας έχουν διατεθεί για τον ίδιο σκοπό ήδη 3 πλοία Ε/ΟΓ. Πρόκειται για τα Παναγία Σκιαδανη (600 άτομα), Δωδεκάνησος Εξπρές (347 ατομα) και Blue Star Chios (300 άτομα). Σύνολο 1247 άτομα.

Επίσης έχουν εξασφαλιστεί μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού 70 τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά τουριστών όπου χρειάζεται.

Σχετικά με τις δυνάμεις Αστυνομίας:

Εκτός από τις δυνάμεις της Α Διεύθυνσης Δωδεκανήσου είχαν μεταβεί από την περασμένη εβδομάδα στο νησί 2 ομάδες ΟΠΚΕ και 2 ομάδαα ΟΕΠΤΑ.

Επίσης ενισχύεται η Διεύθυνση με αστυνομικές δυνάμεις από την Κω, μαζί με 2 μηχανές και 1 R/Τ

Το απόγευμα απογειώθηκε C130 με 8 δίκυκλα ΔΙΑΣ ενώ το βράδυ θα σταλούν άλλα 4 οχήματα με δυνάμεις ΟΠΚΕ, και άλλα 8 δίκυκλα ΔΙΑΣ.

Η φωτιά "μπήκε" στο χωριό Λάερμα και καίει σπίτια

Το χωριό των Λαέρμων καίει αυτή την ώρα η φωτιά, όπου σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου κ. Αναστάσιου Πατούνα έχει ήδη ξεκινήσει να καίει τα πρώτα σπίτια.

Με δηλώσεις του ο πρόεδρος είπε ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν φύγει από το χωριό και βρίσκονται σε ασφαλή σημεία στα γύρω χωριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες επίσης αυτή τη στιγμή εκκενώνεται και το Γεννάδι με απόφαση των αρμοδίων αρχών για προληπτικούς λόγους. Η μάχη σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς συνεχίζεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και εθελοντικές ομάδες.

Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας: Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια οι επισκέπτες της Ρόδου και κατευθύνονται σε άλλα ξενοδοχεία του νησιού

Χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και με ασφάλεια απομακρύνονται οι επισκέπτες της Ρόδου, από τις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές, όπως επισημαίνει ανάρτηση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά στην ανάρτηση αναφέρεται:

« Οι επισκέπτες απομακρύνονται με ασφάλεια από τις πληγείσες περιοχές της Ρόδου. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Κατευθύνονται σε άλλα ξενοδοχεία στο νησί».

Παράλληλα, σε δεύτερη ανάρτηση το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει: « Οι πληγείσες περιοχές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% των συνολικών τουριστικών υποδομών της Ρόδου».

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στη Ρόδο: Άλογα τρέχουν να σωθούν από τις φλόγες (εικόνες)

Σεισμός στο Αντίρριο

Ρόδος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό των τουριστών (βίντεο)