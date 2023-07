Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο - Λάερμα: Πώς ο αέρας “κυκλώνει” με εστίες σπίτια και δάση (βίντεο)

Βίντεο με εικόνες που προκαλούν αίσθηση για το πόσο γρήγορα ο άνεμος μετακινεί τις πύρινες γλώσσες.

Μέσα σε συνθήκες «κόλασης» επιχειρούν οι πυροσβέστες στις φωτιές στη Ρόδο, με τον αέρα να είναι «σύμμαχος» για τις φλόγες που πετάγονται σε μεγάλο ύψος.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο Facebook από το Forecast Weather Greece φαίνεται σε πρώτο πλάνο η επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο μέτωπο. «Δες πώς βοηθάει ο αέρας», λέει ένας πυροσβέστης για το φαινόμενο που συνεχίζει την καταστροφική του πορεία.

Σε άλλο βίντεο ακούγονται πυροσβέστες να φωνάζουν ο ένας στον άλλο «φύγε δεν κόβεται» μπροστά στις θεόρατες φλόγες.

Η μάχη με τις φλόγες είναι συνεχής από τη μία άκρη των μετώπων στην άλλη.

Ένα από τα χωριά που δοκιμάζονται περισσότερο είναι τα Λάερμα με το βίντεο να δείχνει το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη.









Όπως δήλωσε νωρίτερα ο πρόεδρος της Κοινότητας Λαέρμων Α. Πατούνας η φωτιά κύκλωσε τα Λάερμα και έκαψε σπίτια.

Δείτε την εικόνα από τη φωτιά στα Λάερμα που ανάρτησε στο Facebook ο γραμματέας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Πόκκιας.

Την ίδια ώρα βίντεο που αναρτήθηκε από χρήστη του Twitter μέσα από αεροπλάνο δείχνει το μέγεθος του μετώπου της φωτιάς στη Ρόδο που εκτείνεται σε μήκος πολλών χιλιομέτρων.

Puh. Waldbrande auf Rhodos ???? heute Abend. Gut sichtbar aus 12 km Hohe. pic.twitter.com/dp45YWpUwF

— Daniel Sturm (@SturmDaniel) July 22, 2023

