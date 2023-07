Ρεθύμνου

Ρέθυμνο: νεκρός άνδρας σε τροχαίο

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Κρήτη. Πώς συνέβη το μοιραίο τροχαίο.

(εικόνα αρχείου)

Μία ακόμα τραγωδία γράφτηκε στους δρόμους της Κρήτης με θύμα έναν ηλικιωμένο, σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στο Ρέθυμνο λίγο μετά τις 7 το πρωί όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στο ύψος του κλειστού γυμναστηρίου «Μελίνα Μαρκούρη».

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο 69χρονος οδηγός του αυτοκινήτου να τραυματιστεί βαρύτατα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Δυστυχώς, ο ηλικιωμένος παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Πηγή: cretapost.gr

