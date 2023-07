Αχαΐα

Πάτρα: Φονική κατάρρευση γέφυρας (εικόνες)

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα στην Πάτρα. Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό ατόμων.

Συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία σήμανε στην Πάτρα, μετά από κλήση για πτώση γέφυρας στη Διοδώρου στα Μποζαΐτικα όταν έπεσε τμήμα γέφυρας στον Χάραδρο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχει ένας νεκρός ενώ ακόμη άγνωστος είναι ο αριθμός των εγκλωβισμένων ατόμων.

Ήδη με εντολή του Διοικητή της 6ης ΥΠΕ στην εφημερία εκτός του “Αγίου Ανδρέα” μπαίνει και το νοσοκομείο του Ρίου για τη μεταφορά τραυματιών.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δεκάδες πυροσβέστες, η 6η ΕΜΑΚ, ασθενοφόρα καθώς και μεγάλη δύναμη της Αστυνομίας που προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας στους γύρω δρόμους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr αναφέρουν πως οι ρομά με χρήση οξυγόνου έκοβαν κάποια σίδερα. Από πάνω ήταν εργάτες μέσα σε μηχανήματα. Κάποιοι εργάτες ‘έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, "To EKAB επιχειρεί με πέντε ασθενοφόρα και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα στο σημείο. Το ΚΕΠΥ ΕΚΑΒ έχει θέσει σε αυξημένη ετοιμότητα το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο και το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Προς το παρόν έχουν διακομισθεί 4 άτομα, εκ των οποίων το ένα χωρίς αισθήσεις, στο ΠΓΝΠ στο Ρίο και 1 άτομο στο Γ.Ν. Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Οι απεγκλωβισμοί συνεχίζονται".

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στις 12:47 σήμερα το μεσημέρι, ειδοποιήθηκε το κέντρο επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για κατάρρευση τμήματος γέφυρας στην περιμετρική Πατρών στο 206 km Πατρών - Πύργου με κατεύθυνση προς Πάτρα. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο 35 πυροσβέστες με 12 οχήματα, η ομάδα ΙΚΑΡΟΣ, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και ειδικά διασωστικά οχήματα της 6ης ΕΜΑΚ με 2 διασωστικούς σκύλους, ενώ μεταβαίνουν δυνάμεις και από 1η και 5η ΕΜΑΚ.

Επισημαίνεται ότι στο συγκεκριμένο τμήμα της γέφυρας, είχε απαγορευτεί η κυκλοφορία και ήταν κλειστό, με απόφαση της Διεύθυνσης της Αστυνομίας Αχαΐας από την Πέμπτη 20 Ιουλίου λόγω εργασιών κατεδάφισης για την ανακατασκευή της κάτω διάβασης.

Τα νοσοκομεία της πόλης έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Στο νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρθηκε 1 νεκρός και 5 τραυματίες και στο Νοσοκομείο Αγίου Ανδρέα μεταφέρθηκαν 3 τραυματίες. Στο σημείο παραμένουν 5 ασθενοφόρα και μια κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Επίσης στο σημείο έχουν μεταβεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας από γειτονικές Περιφερειακές Ενότητες καθώς και από Αττική. Έχει ενημερωθεί από την αστυνομία ο αρμόδιος εισαγγελέας ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Πατρών.

Επίσης στο σημείο βρίσκονται ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και η Υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου.

