Εύβοια

Φωτιά στην Κάρυστο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική από τη φωτιά που ξέσπασε στην Κάρυστο.

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 12:35 σε τρεις διαφορετικές εστίες σε δασική έκταση στον ΠλατανιστόΚαρύστου.

Για 3 διαφορετικές εστίες #πυρκαγιάς που εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στον Πλατανιστό Καρύστου Ευβοίας, κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2023

Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες, 1 πεζοπόρο, 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

