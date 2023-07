Βοιωτία

Βοιωτία: Φωτιά στην Υλίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρκαγιά ξέσπασε και σήμερα στην Υλίκη Βοιωτίας, μετά το χθεσινό μέτωπο που τέθηκε υπό έλεγχο.

-

Άλλη μία μέρα που στη χώρα εστίες φωτιάς "ξεπηδούν" σε διάφορες περιοχές.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή Υλίκη της Βοιωτίας όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά καίει δασική έκταση, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Υλίκη Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ρόδο: Τρία μέτωπα απειλούν σπίτια και ξενοδοχεία (εικόνες)

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για 21χρονο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (βίντεο)

Γάμος - Μπαλωθιές: Σύλληψη γαμπρού μετά τον τραυματισμό καλεσμένου