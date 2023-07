Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο πήρε φωτιά... εν κινήσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς προκλήθηκε η φωτιά στο λεωφορείο που εκτελούσε τοπικό δρομολόγιο.

-

Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί, σε λεωφορείο της γραμμής 32, στον Εύοσμο, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 π.μ, μετά από βραχυκύκλωμα στο πίσω μέρος του λεωφορείου, στις καλωδιώσεις.

Ο οδηγός ακινητοποίησε άμεσα το αστικό, αποβίβασε με ασφάλεια τους επτά επιβάτες και ειδοποίησε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία έσπευσε και έσβησε άμεσα τη φωτιά.

Η ζημιά στο λεωφορείο που μεταφέρθηκε στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΘ, είναι περιορισμένη, καθώς η φωτιά δεν επεκτάθηκε στο αμάξωμα.

πηγή: fb/ Konstantinos Falieros

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ρόδο: Τρία μέτωπα απειλούν σπίτια και ξενοδοχεία (εικόνες)

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για 21χρονο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (βίντεο)

Γάμος - Μπαλωθιές: Σύλληψη γαμπρού μετά τον τραυματισμό καλεσμένου