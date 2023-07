Αχαΐα

Φωτιά στο Αίγιο (εικόνες)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο. Στην μάχη και τα εναέρια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, στις 15:51 σε δασική έκταση στην περιοχή Δερβενάκι, του Δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα.

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται, μέχρι στιγμής, κάποια κατοικημένη περιοχή.

Διακόπτονται προσωρινά τα δρομολόγια της αμαξοστοιχίας στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα-Διακοπτό με εντολή της Πυροσβεστικής, λόγω της πυρκαγιάς στο Δερβενάκι Αιγιαλείας. Το δρομολόγιο 1337 θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Πηγή: thebest.gr

