Φωτιά στην Κάρυστο - Εκκενώνεται το χωριό Ποτάμι με εντολή δημάρχου (βίντεο)

Η πυρκαγιά έχει αναπτυχθεί σε τρία μέτωπα στην Κάρυστο και καίει δέντρα και χαμηλή βλάστηση.

Την εκκένωση του χωριού Ποτάμι για προληπτικούς λόγους ζήτησε ο δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. Ο δήμαρχος απηύθυνε έκκληση για επίγεια και εναέρια μέσα καθώς όπως είπε η πυρκαγιά είναι επικίνδυνη και «κινείται απειλητικά προς τον οικισμό Ποτάμι».

Ανέφερε συγκεκριμένα πως αν η φωτιά ξεφύγει και περάσει τον συγκεκριμένο οικισμό τότε θα περάσει προς την Κάρυστο. Τόνισε επίσης πως η πυρκαγιά εκτείνεται περίπου στα 2 χλμ και ότι ξέσπασε σε τρεις εστίες ταυτόχρονα, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Την απομάκρυνση των κατοίκων συντονίζουν αυτή την ώρα οι Αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο σε συνεργασία με την Πυροσβεστική. Η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των πολύ δυνατών ανέμων που επικρατούν.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 1 πεζοπόρο τμήμα, ενώ πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις αναμένεται να ενισχυθούν.

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο δήμαρχος Καρύστου νωρίτερα στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, «από τα τρία μέτωπα, το ένα είναι πολύ επικίνδυνο. Κατευθύνεται προς το οικισμό Ποτάμι ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι» όπως χαρακτηριστικά είπε για να συμπληρώσει πως «όλη η περιοχή είναι μέσα στους καπνούς και είναι πολύ δύσκολα».

