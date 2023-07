Αργολίδα

Φωτιά στο Μετόχι Επιδαύρου

Ζημιές σε σπίτια, απομακρύνθηκαν ηλικιωμένοι και ευπαθείς ομάδες.

Μαίνονται τα πύρινα μέτωπα στη χώρα μας, με τις ώρες που περνούν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μετόχι, στην Επίδαυρο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, που οριοθέτησαν το μέτωπο.

