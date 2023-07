Χανιά

Φαράγγι - Αγία Ρουμέλη: Εντοπίστηκαν οι Ελληνοαμερικανοί περιπατητές

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης των ομογενών που πήγαν για πεζοπορία μέσα στον καύσωνα.

Σε απόκρημνο σημείο στη θέση “του δράκου” εντοπίστηκαν ζωντανοί οι δύο αγνοούμενοι ομογενείς.

Το σημείο είναι ιδιαίτερα απόκρημνο σε απόσταση 7 χλμ από την Αγιά Ρουμέλη, ενώ άλλη μια ώρα είναι η διαδρομή προς το σημείο όπου βρίσκονται οι δύο άνδρες.

Για τον απεγκλωβισμό τους, προς το σημείο κινούνται τέσσερις άνδρες της ΕΜΑΚ και δύο του πυροσβεστικού κλιμακίου Ανώπολης, ενώ οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές καθώς επικρατεί άπνοια και υψηλές θερμοκρασίες.

Επισημαίνεται ότι οι δύο άνδρες είναι αφυδατωμένοι και το σωστικό συνεργείο θα χρειαστεί τρεις ώρες να φτάσει στο σημείο που βρίσκονται.

Οι δύο άνδρες ανέβηκαν στο Γκίγκιλο και επιχείρησαν μέσω της κορυφογραμμής να φτάσουν στην Αγία Ρουμέλη, χωρίς όμως να το καταφέρουν. Μάλιστα, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής οι αγνοούμενοι ενημέρωσαν τον Καναδά και οι αρχές της χώρας τις ελληνικές αρχές.

