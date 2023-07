Μαγνησία

Βόλος: Φωτιά κοντά στο Πεδίο Βολής του στρατού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά καίει ελαιόδεντρα, πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση. Συναγερμός στην Πυροσβεστική

-

Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα λίγο μετά τις 16.30 το απόγευμα στο πεδίο βολής του Στρατού στις Γλαφυρές Μαγνησίας. Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου, καθώς η περιοχή βρίσκεται στην κατηγορία κινδύνου 5.



Η φωτιά καίει κοντά στο Πεδίο Βολής του Ελληνικού Στρατού. Στην κατάσβεσή της συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις από τον Βόλο, πεζοπόρο τμήμα, μονάδες του Στρατού, εθελοντές, και από αέρος τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα κι ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει ελαιόδεντρα, πουρνάρια και χαμηλή βλάστηση.

πηγή: thenewspaper.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ρόδο: Τρία μέτωπα απειλούν σπίτια και ξενοδοχεία (εικόνες)

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για 21χρονο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (βίντεο)

Γάμος - Μπαλωθιές: Σύλληψη γαμπρού μετά τον τραυματισμό καλεσμένου