Αχαΐα

Φωτιά στο Αίγιο: Έφτασε στο φαράγγι του Βουραϊκού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά καίει παρθένο δάσος.

-

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα, μεταξύ Αιγίου και Διακοπτού και συγκεκριμένα στον οικισμό Δερβενάκια και κοινότητα Μαμουσιάς Διακοπτού, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής να σπεύδουν στο σημείο.

Η φωτιά καίει παρθένο δάσος σε δύσβατη περιοχή και έχει ήδη μπει στο φαράγγι του Βουραϊκού.

Στο σημείο επιχειρούν 47 πυροσβέστες με 16 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία αεροπλάνα και δύο ελικόπτερα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλείται, μέχρι στιγμής, κάποια κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία δεν κινδυνεύει προς το παρόν οικισμός, ωστόσο μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Ο αντιδήμαρχος Αιγιαλείας, ο κ. Χρισόπουλος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 ανέφερε πως "η κατάσταση είναι δύσκολη, δεν μπορούν τα επίγεια μέσα να κάνουν πολλά πράγματα".

πηγή εικόνας: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Ρόδο - Βρετανία: Ταξιδιωτική οδηγία για το νησί

Φωτιά στην Ρόδο: Τρία μέτωπα απειλούν σπίτια και ξενοδοχεία (εικόνες)

Τροχαίο - Πάτρα: Θρήνος για 21χρονο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο (βίντεο)