Πάτρα - Φονική κατάρρευση γέφυρας: συλλήψεις για την τραγωδία (εικόνες)

Ο τραγικός απολογισμός του δυστυχήματος. Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και οι συλλήψεις.

Το βράδυ της Κυριακής έγινε γνωστή και τέταρτη σύλληψη, ενώ νωρίτερα συνελήφθησαν ο υπεύθυνος του έργου και δύο χειριστές, ο ένας εκ των οποίων νοσηλευεται στο νοσκομείο γιατί τραυματίστηκε.

Νωρίτερα σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στην Πάτρα για την κατάρρευση της γέφυρας που προκάλεσε τον θάνατο ενός ατόμου και τον τραυματισμό άλλων 8.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τους δύο χειριστές των βαρέων οχημάτων που εκτελούσαν εργασίες την ώρα της κατάρρευσης της γέφυρας και του υπεύθυνου των εργασιών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ένας από τους χειριστές νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ενώ οι άλλοι δύο συλληφθέντες κρατούνται στην Ασφάλεια της Πάτρας.

Όπως όλα δείχνουν η κατάρρευση της γέφυρας έγινε ενώ ήταν σε εξέλιξη εργασίες και μάλιστα μετά τις 12 το μεσημέρι.

Η εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει τα εξής: «Η ΑΒΑΞ ΑΕ γνωστοποιεί ότι σήμερα Κυριακή 23/7/23 στο 206 χλμ της Εθνικής Οδού Πατρών-Πύργου εκτελούσε προγραμματισμένες εργασίες κατεδάφισης γέφυρας (φορέας κατεύθυνσης προς Πάτρα). Μετά τη διακοπή των εργασιών και παρά την απαγόρευση της κυκλοφορίας και τα μέτρα που είχαν ληφθεί, στο χώρο βρέθηκαν άτομα μη έχοντα εργασία τα οποία τραυματίστηκαν (ένα από τα οποία θανάσιμα) από τμήματα της γέφυρας που κατέρρευσαν.

H Εταιρεία από την πρώτη στιγμή συνεργάζεται στενά με τις αρχές στο πλαίσιο διερεύνησης του συμβάντος. Η ΑΒΑΞ ΑΕ εκφράζει τα βαθύτατα συλλυπητήριά της στους οικείους του θανόντα και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Ανακοίνωση εξέδωσε σχετικά με το δυστύχημα και το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στην οποία αναφέρει:

"Η κατασκευαστική εταιρεία που είχε αναλάβει τα έργα στη γέφυρα που κατέρρευσε στην Πάτρα παραδέχεται με ανακοίνωσή της ότι σήμερα, σε συνθήκες ακραίου καύσωνα, πραγματοποιούνταν εργασίες κατεδάφισης.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αμείλικτα:

Γιατί εκτελούνταν εργασίες σήμερα υπό ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα;

Ποια ήταν ακριβώς τα μέτρα ασφάλειας που είχαν ληφθεί;

Γνώριζε η κυβέρνηση για την επικινδυνότητα της κατάστασης και σε τι ενέργειες είχε προβεί;

Τόσο η εταιρεία όσο και η κυβέρνηση οφείλουν απαντήσεις για ένα δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, ενώ υπάρχουν τραυματίες και εγκλωβισμένοι.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στους συγγενείς του θανόντος, την συμπαράστασή μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και την ελπίδα μας για την διάσωση των εγκλωβισμένων.

Απαιτούμε την άμεση διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος και την απόδοση ευθυνών.

Τέλος, είναι τουλάχιστον θλιβερή η προσπάθεια του προπαγανδιστικού μηχανισμού της ΝΔ να επιρρίψει τις ευθύνες της τραγωδίας στα θύματά της.?"

Ανακοίνωση εξέδοσε και η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ: "Νέο έγκλημα στο βωμό του κέρδους, η κατάρρευση της γέφυρας στα Μποζαΐτικα"

"Η Τομεακή Επιτροπή Αχαΐας του ΚΚΕ καταγγέλλει το σημερινό έγκλημα με την κατάρρευση της γέφυρας στα Μποζαΐτικα της Πάτρας.

Για ακόμη μια φορά γινόμαστε μάρτυρες της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ, και όλων των προηγούμενων που λειτούργησαν και λειτουργούν μόνο προς όφελος των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών και ομίλων.

Έχουν βαριές ευθύνες κράτος, κυβέρνηση, αρμόδια υπουργεία, για ένα ακόμα έγκλημα σε χώρο δουλειάς που συνέβη υπό συνθήκες που συστηματικά είχαν αναδείξει και καταγγείλει το εργατικό λαϊκό κίνημα, τα συνδικάτα και το ΚΚΕ. Η πραγματικότητα είναι ότι εκτελούνταν εργασίες Κυριακή μεσημέρι με καύσωνα και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, ενώ ταυτόχρονα

κάτω από τη γέφυρα περισυνέλλεγαν σίδερα συμπολίτες μας Ρομά.

Και στην περίπτωση του τραγικού δυστυχήματος – εγκλήματος με την κατάρρευση της γέφυρας στα Μποζαΐτικα, αποδεικνύεται περίτρανα ότι η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται η κυβέρνηση, όλα τα αστικά κόμματα, η πλειοψηφία των παρατάξεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δε λογαριάζει τις ζωές μας παρά μόνο τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών.

Ο Πατραϊκός λαός για ακόμα μια φορά έχει μπροστά του την επιλογή να παλέψει και να διεκδικήσει για τη ζωή του.

Η ΤΕ Αχαΐας του ΚΚΕ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο χώρο του εγκλήματος, οργανώνει μαζί με τα συνδικάτα και άλλους φορείς της πόλης την αλληλεγγύη και παρέχει όποια βοήθεια μπορεί για τον απεγκλωβισμό των συνανθρώπων μας.

Η ΤΕ Αχαΐας του ΚΚΕ εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των νεκρών και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες του σημερινού δυστυχήματος – εγκλήματος. Καλούμε τους εργαζόμενους, τον πατραϊκό λαό και τη νεολαία της πόλης μας στην αυριανή Παμπατραϊκή απεργία που έχει προκηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 9:30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας."

