Φωτιά στην Κέρκυρα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση 5 οικισμών

Δύσκολη η φωτιά που καίει δέντρα και χόρτα στην Παλιά Περίθεια.

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα και στην βόρεια Κέρκυρα στην περιοχή Λούτσες.

Ήδη δόθηκε 112 για εκκένωση από τους οικισμούς Πόρτες, Μεγκουλα, Σημιές, Παλιά Περιθεια και Σάγκα προς Κασσιόπη.

Όπως μεταδίδει το Corfu tv, στο σημείο βρίσκονται πυροσβέστες αλλά και η πολιτική προστασία του Δήμου της Βόρειας Κερκυρας.

Όλες οι προσπάθειες των ανδρών της Πυροσβεστικής είναι να την θέσουν υπό έλεγχο αν και οι δυο εστίες σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες φαίνεται να έχουν ξεφύγει καίγοντας δεντρα και χόρτα στην παλιά Περίθεια.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στις Λούτσες Κέρκυρας. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2023

