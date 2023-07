Σέρρες

Σέρρες: αγνοείται βοσκός στον Προμαχώνα

Ο βοσκός είχε βγάλει τα πρόβατα για βοσκή και έκτοτε εξαφανίστηκαν τα ίχνη του.

'Ακαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό 73χρονου βοσκού, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από χθες το βράδυ, σε δασική περιοχή του Προμαχώνα Σερρών.

Ο ηλικιωμένος είχε βγάλει από νωρίς το κοπάδι του για βοσκή, αλλά σε αντίθεση με τα ζώα που επέστρεψαν στη στάνη, η τύχη του ίδιου αγνοείται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, την εξαφάνισή του δήλωσε επισήμως ο αδελφός του. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου συμμετέχουν αστυνομικοί, πυροσβέστες και εθελοντές.

