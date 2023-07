Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Του επιτέθηκε με ματσέτα γιατί τσακώθηκε με την εγγονή του (εικόνες)

Τι βρέθηκε στο σπίτι του ηλικιωμένου άνδρα.

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στον Λαγανά ένας 75χρονος Ολλανδός, μόνιμος κάτοικος Ζακύνθου, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 49χρονου Βρετανού, επίσης μονίμου κατοίκου του νησιού και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος βρισκόταν στην οικία του στο Λαγανά Ζακύνθου, όταν επιτέθηκε με μαχαίρι «τύπου ματσέτα» στον 49χρονο Βρετανό, τραυματίζοντάς τον στο λαιμό και στα χέρια.

Ο παθών μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής. Ο Βρετανός, υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί, φιλονικία μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, μεταξύ του ιδίου και της 23χρονης εγγονής του δράστη και πήγε στο σπίτι του συλληφθέντα, για να ζητήσει τον λόγο.

Σε έρευνα που ακολούθησε από τους αστυνομικούς στην οικία του 75χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• το μαχαίρι «τύπου ματσέτα» -με μήκος λάμας (55) εκατοστών που χρησιμοποιήθηκε από το δράστη,

• περίστροφο διαμετρήματος 0,22 mm, • αεροβόλο τυφέκιο,

• ξιφίδιο με μήκος λάμας (19) εκατοστών,

• μαχαίρι με μήκος λάμας (21) εκατοστών,

• κυνηγητική διόπτρα, • συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (taser),

• 17 φυσίγγια με διαμέτρημα 0,22 mm,

• φυσίγγιο διαμετρήματος των 9 mm,

• 24 κυνηγητικά φυσίγγια και

• 2 κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποίησε το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η 23χρονη ημεδαπή, ύστερα από έγκληση του θύματος (49χρονου) σε βάρος της για το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

