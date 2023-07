Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο: Συνεχίζεται η πύρινη λαίλαπα για έβδομη μέρα

Πυροσβέστες και εθελοντές συνέχισαν όλη τη νύχτα τη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Ρόδο, ενώ από νωρίς το πρωί έχουν ενταθεί, για έβδομη ημέρα, οι προσπάθειες και από αέρος.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύο μέτωπα κινήθηκαν στο χωριό Ασκληπιείο και ένα τρίτο ανατολικά ανάμεσα σε Μάσαρη και Μαλώνα, ενώ αναζωπυρώσεις σημειώνονταν διαδοχικά σε πολλά σημεία ανάμεσα σε Απόλλωνα και Πλατάνια, που επίσης αντιμετωπίστηκαν από τις ομάδες δασοπυρόσβεσης.

Το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει κινηθεί ανατολικά, προς Μαλώνα και Μάσαρη, χωρίς ωστόσο να απειλούνται οι οικισμοί. Όλο το βράδυ επιχειρούσαν 266 πυροσβέστες με 55 οχήματα και 16 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 έως 5 μποφόρ ενώ οι θερμοκρασίες και σήμερα θα είναι ιδιαίτερα υψηλές.

