Φωτιά στην Κάρυστο: Πύρινο μέτωπο πολλών χιλιομέτρων

Μηνύματα από το 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας για εκκενώσεις σε Λιβάδι, Καστρί και Πλατύ Γιαλό.

Ακόμα και τα 20 μέτρα φτάνουν οι φλόγες στα μέτωπα της πυρκαγιάς στην Κάρυστο και κατά τη διάρκεια της νύχτας η μάχη που έδιναν οι πυροσβέστες και οι εθελοντές ήταν άνιση. Έκκληση για ενισχυμένες πτήσεις από τα εναέρια μέσα απευθύνει ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, ο οποίος τόνισε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: «Δεν αντιμετωπίζεται αλλιώς η φωτιά. Χρειαζόμαστε εναέρια μέσα. Οι φλόγες είναι τεράστιες. Δεν παλεύονται με τα χέρια. Ήταν μία δύσκολη νύχτα». Τη νύχτα οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν σε επίκαιρα σημεία προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν βαριά χωματουργικά μηχανήματα και υδροφόρες που διατέθηκαν από τους δήμους και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η ένταση των ανέμων στην περιοχή είναι αμείωτη και τη νύχτα κλήθηκαν κάτοικοι και παραθεριστές από τρία χωριά να απομακρυνθούν. Λίγο μετά τις 03:00 ειδοποιήθηκαν, μέσω του 112, οι κάτοικοι σε Λιβάδι και Καστρί να εκκενώσουν τις περιοχές και να κατευθυνθούν προς Κάρυστο, ενώ λίγο μετά τις 06:00 νέο μήνυμα από το 112 καλούσε όσους βρίσκονταν στην περιοχή Πλατύς Γιαλός να εκκενώσουν προς Κάρυστο. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχαν σταλεί μηνύματα σε άλλα τέσσερα χωριά, προκειμένου οι κάτοικοι να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους με κατεύθυνση και πάλι προς την Κάρυστο. Η φωτιά ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε τρία διαφορετικά σημεία και αμέσως πήρε μεγάλες διαστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι το συνολικό μέτωπο της πυρκαγιάς ξεπερνά τα επτά χιλιόμετρα. Εικόνες: evima.gr