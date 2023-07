Αχαΐα

Φωτιά στο Αίγιο: Μάχη για να μη φτάσει σε κατοικημένες περιοχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί συνεχείς ρίψεις νερού.

-

Δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί συνεχείς ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Δερβενάκια της Αιγιαλείας.

Παράλληλα, περίπου 100 πυροσβέστες με 35 οχήματα εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις φλόγες, ώστε να περιορίσουν την πυρκαγιά και να μη φτάσει κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης είχαν παραταχθεί και επιχειρούσαν κοντά σε κοινότητες, ώστε να μην πλησιάσουν οι φλόγες κοντά σε σπίτια.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα της αυτοδιοίκησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας - Δευτέρα: Μελτέμι με μικρή πτώση θερμοκρασίας

Φωτιές στην Ελλάδα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, εκκενώσεις και επιχειρήσεις διάσωσης

EuroBasket U18: Ήττα για την Ελλάδα από την Ισπανία