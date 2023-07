Ξάνθη

Ξάνθη: Πέθανε ο 14χρονος που είχε ανασυρθεί από την θάλασσα

Ο άτυχος 14χρονος δεν κατάφερε, παρά και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, να βγει νικητής στην μάχη για την ζωή του. Πως συνέβη η τραγωδία

(εικόνα αρχείου)

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών έχασε τελικά τη μάχη ο 14χρονος νεαρός που ανασύρθηκε το πρωί της Κυριακής (23/07) χωρίς τις αισθήσεις του από την παραλία του Ερασμίου στην Ξάνθη.

Ο 14χρονος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην Εντατική, στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Κυριακής, ωστόσο αργά το βράδυ δεν άντεξε και κατέληξε αναφέρει το xanthinea.gr.

Ο άτυχος έφηβος εντοπίστηκε από λουόμενους και μεταφέρθηκε στην ακτή χωρίς τις αισθήσεις του. Στο σημείο βρισκόταν μια γιατρός και ένας νοσηλευτής που έσπευσαν μαζί με άλλους λουόμενους να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον 14χρονο, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια οι διασώστες του ΕΚΑΒ συνέχισαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στον νεαρό ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αβδήρων και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης. Η είδηση του θανάτου του έρχεται να σκορπίσει τη θλίψη στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, ενώ ήδη από την Κυριακή τα social media έχουν βομβαρδιστεί με μηνύματα οργής και αγανάκτησης για τη μη ύπαρξη ναυαγοσωστικής κάλυψης στην εν λόγω, πολυσύχναστη, πλαζ.