Μαγνησία

Φωτιά στο Πήλιο

Στην περιοχή σπεύδουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ θα επιχειρήσουν και εναέρια μέσα.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μαγνησία, μετά από φωτιά πού ξέσπασε το μεσημέρι στα Καλά Νερά και ειδικότερα στον οικισμό Αργυρέικα.

Στην περιοχή κατευθύνονται 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική θα επιχειρήσουν και εναέρια μέσα.

