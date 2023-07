Χανιά

Χανιά: Απείλησε τη σύζυγό του με τέσσερα μαχαίρια μπροστά στο παιδί τους!

Σκηνές τρόμου έζησε μητέρα με το 3χρονο παιδί της.

Στη σύλληψη ενός 42χρονου προχώρησαν αστυνομικοί στα Χανιά μετά από καταγγελία της συζύγου του ότι την απείλησε με μαχαίρια.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας ο 42χρονος ξεκίνησε να την απειλεί και να την βρίζει ενώ την χτύπησε με χαστούκια.

Πληροφορίες του zarpanews.gr αναφέρουν ότι ο 42χρονος απείλησε τη σύζυγό του με τη χρήση τεσσαρών μαχαιριών μπροστά στα μάτια του μόλις 3 ετών παιδιού τους.

Ο 42χρονος συνελήφθη για εξύβριση και απειλή κατά της συζύγου του και αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.

