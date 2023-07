Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Απειλούσε ότι θα σφάξει την ηλικιωμένη μητέρα του

«Συνέχεια φοβάμαι, μέρα-νύχτα, τρέμω στο σπίτι» είπε η ηλικιωμένη γυναίκα

Σε 12μηνη φυλάκιση καταδικάστηκε ένας 50χρονος στη Θεσσαλονίκη, επειδή απείλησε ότι θα "σφάξει" την ηλικιωμένη μητέρα του, ύστερα από καβγά που προηγήθηκε για ασήμαντη αφορμή.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο, η παθούσα απηύθυνε έκκληση προς τους δικαστές να την βοηθήσουν. «Δεν μπορώ άλλο, θέλω να φύγει από το σπίτι. Με έχει μαστιγώσει στο παρελθόν. Συνέχεια φοβάμαι, μέρα-νύχτα, τρέμω στο σπίτι» ήταν τα λόγια της ηλικιωμένης γυναίκας.

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, ενώπιον του οποίου δικάστηκε η υπόθεση, τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή απειλή. Παρότι αποφασίστηκε να εκτίσει ένα μέρος της ποινής των 12 μηνών, το δικαστήριο ανέστειλε την εκτέλεσή της μέχρι το Εφετείο, και αφέθηκε ελεύθερος.

Με δεδομένο ότι δεν αποφασίστηκε η επιβολή περιοριστικών μέτρων, ο 50χρονος επέστρεψε στο σπίτι με την μητέρα του.

«Δεν την έχω χτυπήσει ποτέ» απολογήθηκε ο κατηγορούμενος που δήλωσε άνεργος. «Μέσα στο θυμό μου, έτσι όπως συμπεριφερόμαστε θα "σφαχτούμε" στο τέλος. Δεν θα έχουμε καλή εξέλιξη», πρόσθεσε ο ίδιος.

