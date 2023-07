Μεσσηνία

Φωτιά στην Μεσσηνία: προφυλακιστέος ο 30χρονος

Τι είπε κατά την απολογία του ο 30χρονος που συνελήφθη για την φωτιά στην Μεσσηνία.

Προφυλακιστέος κρίθηκε την Δευτέρα (24/7) ο 30χρονος που είχε ομολογήσει, ότι έβαζε φωτιές κατ’ εξακολούθηση στην ευρύτερη περιοχή της Χρυσοκελλαριάς Μεσσηνίας, μετά την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα του Πρωτοδικείου Καλαμάτας.

Ο 30χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, βρέθηκε νωρίτερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών, σε μια διαδικασία που ξεπέρασε τις πέντε ώρες, κατά την οποία ανασκεύασε όσα είχε ισχυριστεί και αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Σημειώνεται ότι ο 30χρονος δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές, καθώς ο ίδιος είχε συλληφθεί και το 2022 για τον ίδιο ακριβώς λόγο.

Στην απολογία του την Πέμπτη (20/07) στον εισαγγελέα, ο ίδιος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι τον «εξιτάρει να βλέπει τα εναέρια μέσα, τις σειρήνες και την όλη κινητικότητα της Πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης».

Η σύλληψή του έγινε γνωστή την Τετάρτη (19/7), από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια.

