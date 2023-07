Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά στο Κοντοδεσπότι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

-

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Κοντοδεσποτι του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Στο σημείο σπεύδουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ψαχνών καθώς και εναέρια μέσα.

πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βαλμπουενά: Που θα παίξει μετά τον Ολυμπιακό

Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε στο σπίτι του

Κρήτη: Γύπας... έκανε μπάνιο μαζί με τους λουόμενους (εικόνες)