Τροχαίο - Χαλκιδική: φορτηγό παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Πώς συνέβη το μοιραίο τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνδρα.

Ένας 49χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα όταν παρασύρθηκε από φορτηγό στην εθνική οδό Νέων Μουδανιών - Θεσσαλονίκης. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 12 το μεσημέρι στο ύψος του κόμβου Νέας Καλλικράτειας, στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 49χρονος βρισκόταν πεζός πάνω στο οδόστρωμα, καθώς το αυτοκίνητό του είχε ακινητοποιηθεί. Την ώρα εκείνη, και υπό συνθήκες που ερευνώνται, διερχόμενο φορτηγό συγκρούστηκε με άλλο Ι.Χ. αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο οδηγός του φορτηγού να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να παρασύρει τον 49χρονο.

Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής. Η κυκλοφορία στο σημείο (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη) διεξαγόταν για αρκετή ώρα μετ' εμποδίων και αποκαταστάθηκε όταν τα εμπλεκόμενα οχήματα απομακρύνθηκαν από το οδόστρωμα.

