Δωδεκανήσα

Φωτιά στη Ρόδο: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Κάλαθος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά στη Ρόδο καίει για έβδομη συνεχόμενη μέρα.

-



Η φωτιά στη Ρόδο καίει ανεξέλεγκτη και στους κατοίκους που παλεύουν με τις φλόγες ήρθε νέο μήνυμα από 112.

Στο μήνυμα τους δίνουν εντολή να εκκενώσουν από την περιοχή Κάλαθο προς τα Κολύμπια, καθώς η φωτιά στη Ρόδο καίει για έβδομη συνεχόμενη μέρα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Κάλαθο, εκκενώστε τώρα προς #Κολύμπια



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 24, 2023

Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι δίνουν μάχη να σώσουν δασικές εκτάσεις, περιουσίες και σπίτια, ενώ η οικολογική καταστροφή είναι τεράστια. Εκατοντάδες είναι τα νεκρά ζώα που έχουν βρει τον θάνατο στις πυρκαγιές.

Οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες είναι άσχημες για μια ακόμη ημέρα, ενώ έρχεται καυτό διήμερο από άποψη θερμοκρασιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Βαλμπουενά: Που θα παίξει μετά τον Ολυμπιακό

Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε στο σπίτι του

Κρήτη: Γύπας... έκανε μπάνιο μαζί με τους λουόμενους (εικόνες)