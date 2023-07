Βοιωτία

Φωτιά στην Θήβα - Κοντά σε σπίτια η εστία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν φτάσει στο σημείο για την καταστολή της πυρκαγιάς.

-

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, όταν ξέσπασε φωτιά στην Θήβα σε περιοχή κοντά στα σπίτια.

Πιο συγκεκριμένα, η εστία είναι σε αλσύλλιο στην περιοχή Αγία Τριάδα και πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν σπεύσει για την κατάσβεσή της.

Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Πηγή εικόνων: Facebook / Βασίλης Παγώνας

Ειδήσεις σήμερα:

Βαλμπουενά: Που θα παίξει μετά τον Ολυμπιακό

Νέος Κόσμος: Ηλικιωμένος πάλεψε με διαρρήκτη που βρήκε στο σπίτι του

Κρήτη: Γύπας... έκανε μπάνιο μαζί με τους λουόμενους (εικόνες)